VALLATA – Dopo visita a San Giovanni Rotondo famiglia si ribalta con l’auto, a bordo anche due bambini

Due bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in autostrada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sull’A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Napoli, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura. L’auto si è ribaltata.

Le cause dell’incidente non sono ancora note, ma non risultano altri veicoli coinvolti; il guidatore avrebbe perso il controllo senza scontrarsi con altre vetture, probabilmente in seguito a una manovra azzardata o a un colpo di sonno: l’automobile sarebbe uscita fuori strada e, quando il conducente avrebbe tentato di riportarla in carreggiata, si sarebbe capovolta. Accertamenti in corso per capire se all’origine dell’incidente ci sia stato un guasto meccanico, che potrebbe aver compromesso la funzionalità dei freni o del volante.

I bambini avrebbero riportato delle fratture, ma nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita.

fonte l’immediato