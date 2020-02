FOGGIA – Alessia Di Franza è stata riconfermata presidente della Commissione Artigianato dell’Inps

Alessia Di Franza è stata riconfermata presidente della Commissione Artigianato dell’Inps. Direttore vicario di Confartigianato Foggia, Alessia Di Franza è stata rieletta in rappresentanza degli artigiani di Capitanata.

Alla Commissione Artigianato, organo speciale costituito nell’ambito di ogni Comitato provinciale, spetta decidere in merito ai ricorsi contro i provvedimenti dell’Inps per le prestazioni dei lavoratori autonomi, compresi quelli del settore artigiano. “Ringrazio per la fiducia che mi è stata riaccordata – commenta Alessia Di Franza, già eletta presidente nel 2016 – la Commissione continuerà a lavorare con impegno per assicurarsi che i diritti previdenziali dei lavoratori autonomi trovino una prima fase di tutela. Sappiamo bene come artigiani e lavoratori autonomi restino a bottega fino a tarda età, un po’ per passione, un po’ per difficoltà nel ricambio generazionale, spesso trovandosi con pensioni modeste dopo una vita dedicata al lavoro. Ovviamente non sono temi che possano essere affrontati dalla Commissione, ma la presenza delle associazioni datoriali all’interno di questo organismo è una componente importante per rasserenare il rapporto tra contribuente e Istituto”, conclude Alessia Di Franza.