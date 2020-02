BASKET SERIE A2 – La Allianz Pazienza a Udine per un “sabato grasso”

Saturday night al PalaCarnera di Udine, dove la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo sfiderà i padroni di casa dell’APU Old Wild West Udine per il penultimo turno della stagione regolare. La compagine di coach Lardo (ex di turno insieme a Spanghero e Mortellaro) è ancora galvanizzata dalla vittoria interna con Montegranaro e dal momento propizio cominciato proprio con l’arrivo del nuovo allenatore. I gialloneri salgono in Friuli “senza pensieri” pronti a cogliere l’occasione per onororare lo spirito carnacialesco (visto il periodo) con un autentico scherzetto in casa di una compagine tanto blasonata.

I padroni di casa, sesti in graduatoria, vengono da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, ma delle dieci sconfitte complessive ben sei sono maturate sui legni interni. Certo i bianconeri sono un roster che va oltre la cabala, considerati anche i correttivi in corsa che hanno ulteriormente puntellato le risorse a disposizione di Coach Ramagli. L’ultimo arrivato Strautins (da Trieste), sebbene under, ha aumentato la qualità e la profondità dei back-up, consentendo un gioco dispendioso e dall’alto numero di possessi senza intaccarne la brillantezza del gioco.

I Neri proseguono la loro folle rincorsa alla salvezza diretta e, dopo aver superato anche la sindrome influenzale che aveva letteralmente falcidiato il roster nel corso della scorsa settimana, sono pronti a tentare l’impresa con l’inerzia dalla loro parte, l’entusiasmo e soprattutto quell’amalgama finalmente raggiunta. Ancora una volta servirà gettare il cuore oltre l’ostacolo, memori che la parola d’ordine #difendiAmolA deve rimanere impressa, nella testa dei nostri, fino alla sua matematica realizzazione.

Palla a due alle ore 20.30 con direzione arbitrale affidata ad Alfio Daniele Foti di Milano, Daniele Yao Yang di Verona e Paolo Puccini di Genova. Diretta streaming affidata come di consueto alla piattaforma LNP Pass.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo