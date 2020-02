FOGGIA – AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI AD UN DIRIGENTE DELLA PROVINCIA

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI AD UN DIRIGENTE DELLA PROVINCIA



In esito alla notizia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad un dirigente della Provincia, per i reati di peculato e di falso ideologico, interviene il Presidente, Nicola Gatta che dichiara: “Gli approfondimenti del caso ed il giudizio che ne verrà, faranno piena luce sui fatti specifici. Mi preme sottolineare, quanto evidenziato dalla Procura circa l’ampia collaborazione fornita agli investigatori dall’Ente. La Provincia è sempre in prima linea per affermare i principi della trasparenza e della corretta amministrazione. Esprimo piena fiducia nell’operato della Magistratura”.