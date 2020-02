SAN SEVERO – PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ERGIZIO

PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ERGIZIO

Il Comune di San Severo comunica che la Stazione Unica Appaltante – Provincia di Foggia ha pubblicato il bando di gara relativo a “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POST INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “VIA ERGIZIO”.

L’appalto ha come obiettivo principale l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria post indagini diagnostiche sui solai dell’edificio scolastico “Via Ergizio” e “Altri lavori di completamento di edifici” ed è finalizzato a rendere agibili i primi due piani dello storico edificio ubicato nei pressi di Piazza Incoronazione.

Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, è di € 1.140.674,36.

Per partecipare occorre: collegarsi al sito http://www.provincia.foggia.it/ pulsante APPALTI – SUA ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”, prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nell’area “Istruzioni e manuale”, in alternativa collegarsi al link: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione; – prendere visione delle istruzioni fornite nell’area “Istruzioni e manuale”.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 17 marzo 2020 ore 09.30;

SAN SEVERO, 21 febbraio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo