SAN SEVERO – REGIONE, LA PRESENTAZIONE DI FRANCESCO SDERLENGA

Si è presentato ufficialmente alla sua città, San Severo, e al suo ampio elettorato di Capitanata, Francesco Sderlenga che si candida al consiglio regionale pugliese. Il rinnovo dell’importante organo elettivo della Regione Puglia, sarà in primavera. Nella moderna location di “Spazio Ripoli”, sita nel centro storico della “Città d’arte”, Francesco Sderlenga, già vice sindaco di San Severo e attuale capogruppo di Iniziativa Democratica a Palazzo di Città, ha tenuto la conferenza stampa in cui ha motivato lo spirito di servizio legato alla sua candidatura, “Per rappresentare le istanze di una città e di un territorio che hanno necessità di essere ascoltati nella sede regionale”.

Sderlenga, sarà nella lista “Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia”, con il presidente Michele Emiliano.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Pianificazione Territoriale (Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative) e leader di “Senso Civico-Un nuovo Ulivo per la Puglia”, Alfonso Pisicchio, e Salvatore Malerba, coordinatore provinciale di Iniziativa Democratica-Puglia.

Ha fatto gli onori di casa, il sindaco, Francesco Miglio, mentre l’assessore alla Cultura e alla P.I. del Comune di San Severo, Celeste Iacovino, ha aperto i lavori. Presenti, inoltre, esponenti di I.D. tra cui il consigliere comunale Maurizio Spina e altri componenti della coalizione di maggioranza.

Francesco Sderlenga nell’introduzione al suo saluto e ringraziamento a tutti i presenti, ha sottolineato l’importanza di una candidatura che parte da lontano insieme ad un progetto identitario e non nasce all’ultimo momento:

«La politica si fa con passione E in modo responsabile. Chi la interpreta deve avere esperienza e conoscenza delle problematiche inerenti il proprio territorio. Le mie azioni, infatti, sono state sempre improntate su quei valori. Credo nella funzione sociale e pedagogica della politica, alla quale ci si dovrebbe rivolgere con umiltà. Comportamento che si deve avere per chi ci sostiene. In tanti hanno risposto fiducia nella mia persona e continuano a dimostrarmi la vicinanza. Cercherò, con il massimo impegno, di non deludere nessuno e di ascoltare tutti con la massima attenzione».

Sderlenga, accennando al suo programma elettorale, che sta scrivendo con un gruppo di giovani, ha posto un accento particolare su sanità, agricoltura, ambiente, e mobilità territoriale, settori fondamentali della realtà locale e regionale, concludendo:

«Nei prossimi giorni approfondiremo tutti gli altri temi, che tratterò con cura, impegno e dedizione».