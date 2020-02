TRINITAPOLI – EVADE DAI DOMICILIARI. ARRESTATO

I carabinieri di Trinitapoli hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un 57enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari, alcuni giorni fa, si sono recati per un controllo presso la sua abitazione, sita in un condominio, e dopo aver citofonato e atteso per più di mezz’ora, non hanno avuto alcuna risposta. L’uomo è stato poi sorpreso mentre scendeva le scale provenendo da un appartamento sito al piano superiore, dove non era autorizzato a recarsi. È stato quindi bloccato e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, dove già si trovava sottoposto per violazioni inerenti gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.