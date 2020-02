BASKET SERIE A2 – ROSETO BATTE MILANO. RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

di seguito i risultati della 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West 2019-20, dodicesima di ritorno, le classifiche e il programma del prossimo turno.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE EST 25^ giornata

Apu Old Wild West Udine-Allianz Pazienza Cestistica San Severo 74-66

Sapori Veri Roseto-Urania Milano 80-55

OraSì Ravenna-Pompea Mantova 68-71

Sporting Club Juvecaserta-Feli Pharma Ferrara posticipata al 25/02/2020 20:30

Le Naturelle Imola Basket-Agribertocchi Orzinuovi posticipata al 26/02/2020 20:30

Tezenis Verona-XL Extralight Montegranaro posticipata al 26/02/2020 20:30

UCC Assigeco Piacenza-Unieuro Forlì posticipata al 26/02/2020 20:30

NOTA – Le gare in calendario possono subire variazioni in caso di ulteriori determinazioni delle Autorità preposte e relative all’emergenza Coronavirus

Classifica:

OraSì Ravenna’ 40, Unieuro Forlì 34, Tezenis Verona 30, Pompea Mantova’ 30, Apu Old Wild West Udine’ 30, Feli Pharma Ferrara 28, Urania Milano’ 24, UCC Assigeco Piacenza 20, Le Naturelle Imola Basket 20, Allianz Pazienza Cestistica San Severo’ 20, XL Extralight Montegranaro 18, Sporting Club Juvecaserta 18, Sapori Veri Roseto’ 16, Agribertocchi Orzinuovi 14

‘Una partita in più

Prossimo turno (26^ e ultima giornata di stagione regolare, tredicesima di ritorno):

01/03/2020 18:00 Urania Milano-Sporting Club Juvecaserta

01/03/2020 18:00 Unieuro Forlì-Le Naturelle Imola Basket

01/03/2020 18:00 Pompea Mantova-Tezenis Verona

01/03/2020 18:00 Allianz Pazienza Cestistica San Severo-UCC Assigeco Piacenza

01/03/2020 18:00 Agribertocchi Orzinuovi-Apu Old Wild West Udine

01/03/2020 18:00 XL Extralight Montegranaro-OraSì Ravenna

01/03/2020 18:00 Feli Pharma Ferrara-Sapori Veri Roseto

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS



NOTA – Le gare in calendario possono subire variazioni in caso di ulteriori determinazioni delle Autorità preposte e relative all’emergenza Coronavirus







SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE OVEST 25^ giornata



Zeus Energy Group Rieti-2B Control Trapani

Benacquista Assicurazioni Latina-Bertram Tortona

MRinnovabili Agrigento-GeVi Napoli

Edilnol Biella-Givova Scafati rinviata a data da destinarsi a seguito delle misure a contenimento dell’emergenza Coronavirus

Bergamo-Orlandina Basket Capo d’Orlando rinviata a data da destinarsi a seguito delle misure a contenimento dell’emergenza Coronavirus

Eurobasket Roma-BCC Treviglio posticipata al 27/02/2020 17:00

Classifica:

Reale Mutua Torino 36, MRinnovabili Agrigento 32, Novipiù Casale Monferrato 32, Edilnol Biella* 28, BCC Treviglio* 28, 2B Control Trapani 28, Zeus Energy Group Rieti 28, GeVi Napoli 26, Bertram Tortona 26, Givova Scafati* 22, Benacquista Assicurazioni Latina 20, Eurobasket Roma* 14, Orlandina Basket Capo d’Orlando* 14, Bergamo* 10

*Una partita in meno

Prossimo turno (26^ e ultima giornata di stagione regolare, tredicesima di ritorno):

01/03/2020 18:00 Bertram Tortona-MRinnovabili Agrigento

01/03/2020 18:00 BCC Treviglio-Bergamo

01/03/2020 18:00 Orlandina Basket Capo d’Orlando-Edilnol Biella

01/03/2020 18:00 GeVi Napoli-Eurobasket Roma

01/03/2020 18:00 Givova Scafati-Benacquista Assicurazioni Latina

01/03/2020 18:00 Novipiù Casale Monferrato-Zeus Energy Group Rieti

01/03/2020 18:00 2B Control Trapani-Reale Mutua Torino

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS