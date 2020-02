CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO A TRANI PER CONTINUARE LA RINCORSA SALVEZZA

E’ tutto pronto per la trasferta di domenica 23 febbraio a Trani.

La squadra che si radunerà allo stadio di San Severo alle ore 09:20 sarà composta da diversi under e comunque i 20 calciatori scelti dall’allenatore Gennaro Cavallo sono: Cappucci, Columpsi, D’Angelo, Dell’Aquila, Dinielli, Domingo, Fantasia C., Fantasia L., Florio, Galetti, Galullo, Koné, Morra A., Morra C., Ouro Nile, Partipilo, Rubino, Sane, Santos, Villani.

“GIOCHIAMOCI LE ULTIME SETTE PARTITE COME SETTE FINALI “

Questa è la dichiarazione dei nostri tre sanseveresi prima della rifinitura in vista della trasferta di Trani.

GIUSEPPE VILLANI autore dell’assist vincente nell’ultima sfida, MARIO D’ANGELO inesauribile sulla fascia ogni domenica e l’enfant prodige LORIS FANTASIA,classe 2003, oggetto del desiderio di molte società di categoria superiore.