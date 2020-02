CALCIO SERIE D – UN BRUTTO FOGGIA CADE A CASARANO

Di Lino Mongiello

Casarano, 22 febbraio 2020. E’ sempre il solito Foggia: inconsistente nel gioco e nelle conclusioni. Inevitabile lo stop al Capozza di Casarano. Alla compagine salentina basta un gollonzo di Favetta per punire un presuntuoso Foggia che ha badato esclusivamente ad attendere il consueto “colpo” su calcio da fermo che stavolta non c’è stato. Per cui bisogna accontentarsi ed anzi, va detto a questo punto che la seconda posizione è già un lusso per quanto si riesce a fare con questo gruppo. C’è tanta volontà ma manca la qualità. Di più proprio non si può fare. Puoi tesserare anche giocatori provenienti dalla categoria superiore ma se non sono all’altezza di poter fare la differenza vuol dire che non erano proprio uomini che facessero al caso della squadra rossonera. Non c’è l’uomo in grado di dettare i tempi a centrocampo. Non ci sono uomini in attacco capaci di “chiudere” le occasioni da rete. Certamente nulla è perduto ma davanti ad un’evidente sterilità in chiave offensiva non si può guardare con ottimismo al futuro. Eppure il Foggia aveva cominciato abbastanza bele il match in terra salentina. La prima opportunità (che poi resterà l’unica) capita sui piedi di El Ouazni (5’) che non riesce ad agganciare sul cross di Viscomi. Il Casarano, dopo aver evitato il gol dello svantaggio, sale di tono e si porta con decisione in attacco. Nel giro di un paio di minuti mette il Foggia in affanno con le conclusioni di Mincica (8’) e Giacomarro (10’) sulle quali si oppongono Cadili ed Anelli. Sono però le uniche illusorie emozioni di una prima frazione che si spegne lì. Infatti i ritmi si abbassano e sia da una parte che dall’altra si fa fatica a costruire qualche azione degna di nota. La palla staziona perlopiù a centrocampo e con le difese ben disposte diventa difficile trovare spazi per le punte. Il Foggia prova a sfondare sulle corsie esterne. Ma Salinas a destra e Campagna a sinistra non trovano quasi mai lo spunto per superare il diretto avversario. Solo nel finale di tempo Russo (40’) s’invola sulla destra e prova la conclusione a rete ma è francobollato da Lobjanidze che manda la sfera in angolo. Si va al riposo sullo 0-0 e alla ripresa delle ostilità nulla cambia. Il Foggia prima inserisce Kourfalidis e Fumagalli per Russo e Di Stasio. Poi entra anche Allegretti al posto di capitan Gentile. Senza che accada molto. Le due compagini non riescono proprio a rendersi pericolosi in fase offensiva. La noia la fa da padrone. E bisogna attendere una mezzora per vedere Gerbaudo (28’) concludere verso la porta difesa da Al Tumi ma la sfera è rimpallata e l’azione sfuma. Bitetto manda in campo Foggia e il Casarano, fino a quale momento per niente incisivo come d’altronde i rossoneri, passa inaspettatamente in vantaggio. Il tiro senza pretese di Favetta (33’) beffa Fumagalli. Il Foggia prova a replicare ma non riesce manco a fare il solletico all’inoperoso Al Tumi. Anzi si scopre pericolosamente lasciando ai padroni di casa la possibilità di chiudere i conti. E deve ringraziare Foggia (40’) che sciupa una ottima occasione, calciando su Fumagalli, anziché servire uno dei due compagni liberi da marcatura. Nonostante 5’ di recupero nulla accade. Si torna mestamente a casa. Sconfitti e a capo chino. Senza la minima attenuante.

CASARANO – FOGGIA 1-0

Marcatore: 33’ st Favetta.

Casarano (3-5-2): Al Tumi 6; Lobjanidze 6, D’Aiello 6, Mattera 6.5; Versienti 6 (48’ st Morleo), Tedone 6 (39’ st Cianci sv), Atteo 6 (44’ st Buffa sv), Giacomarro 6, Russo 6 (32’ st Foggia sv); Mincica 6.5, Favetta 6.5 (39’ st Palmisano sv). A disposizione: Guarnieri, Girasole, Feola, Rescio. Allenatore: Bitetto 6.

Foggia (3-5-2): Di Stasio 6 (1’ st Fumagalli 5); Anelli 5.5, Viscomi 5.5, Cadili 6 (38’ st Di Jenno sv); Salines 5.5, Cittadino 5, Gerbaudo 5 (36’ st Tedesco sv), Gentile 5.5 (14’ st Allegretti 5), Campagna 5.5; Russo 5 (1’ st Kourfalidis 5.5), El Ouazni 5. A disposizione: Gemmi, Cipolletta, Buono, Gibilterra. Allenatore: Cau 5.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo 6;

1° assistente: Andrea Zezza di Ostia Lido 6;

2° assistente: Francesco Arena di Roma1 6.