BASKET SERIE A2 – CORONAVIRUS, RINVIATE TRE PARTITE DEL GIRONE DELLA CESTISTICA SAN SEVERO!

LNP rende note le ulteriori gare di Serie A2 e Serie B Old Wild West sottoposte a rinvio in data da destinarsi

In aggiornamento a quanto già comunicato in giornata di ieri, Lega Nazionale Pallacanestro rende note, a seguito delle ufficializzazioni ricevute dal Settore Agonistico FIP ed in applicazione a quanto disposto dalle Autorità competenti, le ulteriori gare di Serie A2 e Serie B Old Wild West sottoposte a rinvio in data da destinarsi



SERIE A2



– ASSIGECO PIACENZA – UNIEURO FORLI’ (in calendario per mercoledì 26 febbraio, al PalaBanca di Piacenza)



– TEZENIS VERONA – XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO (in calendario per mercoledì 26 febbraio, all’AGSM Forum di Verona)



– LE NATURELLE IMOLA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI (in calendario per mercoledì 26 febbraio, al Palaruggi di Imola)



I provvedimenti si aggiungono a quelli emessi ieri per:



– EDILNOL BIELLA-GIVOVA SCAFATI (in calendario per martedì 25 febbraio, al Biella Forum di Biella)



– BERGAMO-ORLANDINA BASKET CAPO D’ORLANDO (in calendario per martedì 25 febbraio, al PalaAgnelli di Bergamo)



SERIE B



– OMNIA BASKET PAVIA – FERRARONI CREMONA (in calendario per giovedì 27 al PalaRavizza di Pavia)



Potranno esserci ulteriori variazioni in calendario in caso di nuove determinazioni delle Autorità preposte e relative all’emergenza Coronavirus.