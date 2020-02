Tragedia poco fa sulla statale tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Per cause da accertare una Fiat Multipla è uscita fuoristrada all’altezza del Regio Hotel Manfredi. E’ morto il conducente, un uomo di circa 40 anni. Praticamente distrutta l’auto. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.