SAN SEVERO – FORZA ITALIA, NO ALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

riceviamo e pubblichiamo

Quando sta succedendo da tempo, per questo mega impianto di compostaggio in sede ex Safab o meglio definita della ditta SAITEF s.r.l. in località Contrada Reatino per la produzione di compost, impianto di 60 mila tonnellate di IMMONDIZIA che solo a voler pronunciare già mette paura, preoccupa la collettività per i pericoli che questa struttura possa generare sulla nostra salute e sul nostro territorio alla luce anche dei cambiamenti climatici che non sono prevedibili ne quantificabili sia dal punto vista dell’impatto ambientale sia sulla salute. Per questo un minimo di preoccupazione e PRECAUZIONE questa Amministrazione avrebbe dovuto avere. Oggi invece questa Amministrazione lascia apporre i cartelli per l’avvio lavori per l’impianto e con un gioco ormai vecchio, si cerca di paventare con una semplice diffida, da parte dell’ufficio della Tecnostruttura comunale, enfatizzando la mancanza di alcuni requisiti per non far partire l’aperura del cantiere.

E’ UNA VEROGNA!!!!!!!

State prendendo in giro la vostra città, la nostra comunità ed anche coloro che hanno avuto fiducia dei vostri proclami elettorali e soprattutto Lei Sig. Sindaco in una Assise pubblica di Consiglio Comunale ha dichiarato di essere contrario alla sua realizzazione.

Quando Lei stesso lo ha sottoscritto per la sua realizzazione e partorendolo con un atto di Giunta.

Ora volete farci credere, con questi rocamboleschi giri di carte che quando si comincerà a costruire, voi avete fatto il possibile ma non siete riusciti ad impedirlo perché non dipende da voi se si è realizzato, con un atto fatto dai tecnici e non governabile dalla politica ed anche i Tribunali saranno favorevoli alla realizzazione. Così la coscienza è a posto nei confronti dei cittadini.

Le ricordiamo che l’azienda SAITEF ritiene di avere le autorizzazioni, tra le varie autorizzazioni Sig. Sindaco c’è anche quella del suo Comune di San Severo, per questo ha pagato 283 mila euro di oneri comunali che il Comune ha tenuto e non ha restituito.

BASTA !!!!!

I CITTADINI DEVONO SAPERE LA VERITA’ CHI STA DECIDENDO IL FUTURO DELLA PROPRIA SALUTE E DELL’AMBIENTE

L’IMMONDIZIA NON SARA’ LA RICCHEZZA DI SAN SEVERO.

Il Coordinamento

FORZA ITALIA