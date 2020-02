FOGGIA – 22ENNE SCAPPA ALL’ALT SU UNA MOTO CROSS, INSEGUITO, CADE IN UN TRATTURO E VIENE BLOCCATO!

FOGGIA: POLIZIA DI STATO INSEGUE E BLOCCA LA FUGA DI UN GIOVANE A BORDO DI UNA MOTO DA CROSS

Nella giornata di ieri, Agenti del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, verso le 17:00 in via Napoli hanno notato un giovane a bordo di una moto da cross senza targa che circolava in direzione Via Napoli.

Immediatamente gli Agenti azionavano i segnali di riconoscimento luminosi e sonori intimando l’ALT Polizia, per tutta risposta il centauro non accennava ad arrestarsi, anzi procedeva in direzione Orsara di Puglia a velocità sostenuta, innescando un inseguimento che terminava in un tratturo sterrato, ove perdeva il controllo della moto e cadeva a terra.

Gli Agenti si precipitavano ad accertare le condizioni fisiche del fuggitivo, il quale si mostrava vigile declinando le proprie generalità; il giovane foggiano di 22 anni, soccorso dall’autombulanza veniva condotto in codice giallo al locale Pronto Soccorso.

Da accertamenti esperiti sul motociclo, risultava non provento di furto ma mai immatricolato in quanto non omologato per circolare sulla pubblica strada, pertanto gli Agenti procedevano alla confisca del mezzo e alle contestazioni nei confronti del conducente per le violazione al Codice della Strada.