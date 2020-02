MARGHERITA DI SAVOIA – EMERGENZA CORONAVIRUS, IL SINDACO LODISPOTO INVITA ALLA CALMA: «NESSUN CASO ACCERTATO NEL NOSTRO TERRITORIO»

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, informa la cittadinanza tutta che in relazione alla potenziale diffusione del Coronavirus, a seguito delle determinazioni assunte lunedì 24 febbraio dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, tutti i cittadini che accusino sintomi di tale patologia (tosse secca, febbre, difficoltà nella respirazione) ovvero tutti coloro i quali, residenti e non, dovessero giungere con qualunque mezzo di trasporto in questo centro abitato anche in assenza di qualsivoglia sintomatologia dovranno tempestivamente comunicare la loro presenza e sistemazione alloggiativa al medico di base o alla Asl Bat alla mail direzione.sisp@aslbat.it oppure segnalandola al numero telefonico 1500 indicato dal Ministero della Salute.

Tale avviso, nello spirito di collaborazione e tutela della salute pubblica, è rivolto altresì a tutti i titolari e gestori di attività ricettive e di ristorazione (alberghi, ristoranti, b&b, ecc.) che dovranno segnalare la presenza di ospiti e/o avventori non residenti secondo le modalità di cui sopra.

Si rammenta che la richiamata nota del Presidente della Regione Puglia comporta l’obbligo per tutti coloro che arrivino in Puglia provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni a comunicare le proprie generalità complete (nome e cognome, data di nascita, numero telefonico, data di arrivo, località di provenienza e attività svolta) alla Asl Bat utilizzando l’indirizzo mail direzione.sisp@aslbat.it.

A partire da oggi, a seguito dei tavoli tecnici già svolti e che si svolgeranno sull’argomento presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani anche nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, cui il Sindaco Lodispoto prende parte, saranno divulgati ulteriori avvisi ed informazioni sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina web www.comunemargheritadisavoia.bt.it.

Infine si raccomanda alla cittadinanza di osservare le essenziali precauzioni igienico-sanitarie così come comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile (lavarsi accuratamente e frequentemente le mani, non frequentare luoghi eccessivamente affollati, non concentrarsi nei supermercati e nelle farmacie, ecc…) ma soprattutto di non farsi prendere da manifestazioni di panico ed inutili allarmismi e a non diffondere notizie infondate a mezzo social.

Ad ogni buon conto – conclude la nota del Sindaco – si informa che, allo stato, nel nostro territorio comunale non vi sono casi accertati di infezione da Coronavirus né sono stati segnalati al momento casi sospetti.