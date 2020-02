SAN SEVERO E TORREMAGGIORE – INTENSIFICATI I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO  IN OCCASIONE DEL CARNEVALE. SCOPERTO A TORREMAGGIORE LUOGO STOCCAGGIO DI AUTO RUBATE

SAN SEVERO: INTENSIFICATI I SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DEL PERIODO DEL CARNEVALE. SCOPERTO A TORREMAGGIORE UN LUOGO DI STOCCAGGIO DI AUTO RUBATE

I servizi si sono concentrati nel fine settimana e nelle giornate del carnevale. Hanno visto la partecipazione di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. Incrementati i controlli nel vie del centro e nei luoghi di maggiore aggregazione al fine di prevenire reati di natura predatoria. A Torremaggiore scoperta un’area di stoccaggio con il rinvenimento di numerosi pezzi di auto provento di furto.

Nell’ultima settimana, in concomitanza con il periodo del carnevale, sono stati organizzati servizi congiunti, con la partecipazione di agenti del Commissariato, personale dell’Arma e Polizia Locale.

Si tratta di attività finalizzate a prevenire e reprimere attività delittuose e incrementare il livello di sicurezza soprattutto nelle zone del centro di San Severo, delle vie ove sono presenti gli esercizi commerciali, e nei luoghi di incontro.

Sono stati realizzati nr. 10 posti di controllo, identificate nr. 95 persone, e controllati nr. 65 veicoli. Sono 7 le contestazioni della Polizia Locale per infrazioni varie al codice della strada. Ritirata una patente di guida.

Nelle altre giornate i controlli si sono estesi anche nelle zone rurali che circondano San Severo.

A Torremaggiore, in un’area demaniale a ridosso del fiume Forte, personale delle volanti ha scoperto una vera e propria area di stoccaggio di mezzi “cannibalizzati”, rinvenendo nr. 6 motori di autovetture nonché un autocarro munito di gru. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro; sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari e capire l’esatta dinamica dei fatti anche per la individuazione di potenziali soggetti dediti alla ricettazione dei veicoli provento di furto.

Sempre in agro di San Severo, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto un’autovettura di nuova immatricolazione recentemente rubata; l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.