SAN SEVERO – I NOMI DEI DUE ARRESTATI PER L’INCENDIO ALLA BUTTOL!

Resi noti dalla Procura i nomi degli arrestati per l’incendio ai mezzi compattatori della Buttol dello scorso gennaio Gli arrestati sono Mario Spinelli di 28 anni con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e Giuseppe Scirocco di 59 anni con precedenti penali per tentato furto in abitazione e truffa e rissa. I due sono stati raggiunti entrambi da una misura cautelare della detenzione in carcere.