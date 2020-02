SAN SEVERO – INCENDIO AUTOMEZZI NU, LA BUTTOL SRL ESPRIME SODDISFAZIONE

INCENDIO AUTOMEZZI NU A SAN SEVERO, NOTA STAMPA BUTTOL SRL

La Buttol Srl esprime gratitudine e soddisfazione per l’operazione coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dall’Arma dei Carabinieri, che ha consentito di individuare i presunti responsabili dell’incendio degli automezzi del cantiere di San Severo, risalente allo scorso 26 gennaio 2020. L’Azienda continua a dichiararsi disponibile a fornire tutta la possibile collaborazione e il massimo supporto alle forze dell’ordine che continuano a indagare, così come fatto sin dal primo momento, ricostruendo tra l’altro gli episodi delittuosi denunciati in precedenza.

La Buttol Srl resta fiduciosa per il prosieguo delle indagini, volte a individuare il movente del raid incendiario e l’eventuale mandante, come ipotizzato dagli inquirenti nel corso della conferenza stampa in Procura.