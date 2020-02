SAN SEVERO – TORREMAGGIORE E FOGGIA – BANDA DEL BUCO: I NOMI DEGLI ARRESTATI NELLA NOTTE!

Ecco i nomi degli otto componenti della ‘Banda del buco’ responsabili di numerosi furti ai danni di esercizi commerciali in provincia di Foggia e in altre regioni d’Italia

Sono stati raggiunti tutti da un’ordinanza di custodia cautealere in carcere Domenico Perdonò, 27enne di Foggia già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, pluripregiudicato per rapine, ricettazione, lesioni personali e furto, e con precedenti di polizia per i reati contro il patrimonio; Lorenzo Battiante, 21enne di Foggia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimoniono e la persona, unico escluso dall’associazione per delinquere; Carmine Fantasia, 26enne di Vasto ma originario di Torremaggiore, pregiudicato per traffico di sostanze stupefacenti; Michele Gernone, 23enne di San Severo con precedenti di polizia per ricettazione e reati in materia di armi; Davide Monti, 25enne di Foggia con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona; Carlo Federico Rotunno, 29enne di Foggia pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, di armi e furto.

Raffaele Colanero, 27 anni di San Severo con precedenti di polizia per false dichiarazioni a P.U. destinatario della misura cautelare agli arresti domiciliari insieme a Matteo Notarangelo, 25 anni sempre di San Severo, con precedenti di polizia per rapina, lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

FONTE FOGGIA TODAY