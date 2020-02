LUCERA – GUARDIA DI FINANZA: DENUNCIATO UN COMMERCIANTE!  SEQUESTRATI 7.000 PRODOTTI PIROTECNICI DETENUTI ILLEGALMENTE E OLTRE 300 GIOCATTOLI PERICOLOSI

GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI 7.000 PRODOTTI PIROTECNICI DETENUTI ILLEGALMENTE E OLTRE 300 GIOCATTOLI PERICOLOSI. DENUNCIATO UN COMMERCIANTE.

Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto della contraffazione e correlate forme di illegalità, hanno sequestrato 7.000 prodotti pirotecnici detenuti illegalmente e 320 giocattoli contraffatti e/o pericolosi per la salute dei consumatori.

Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

In dettaglio, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera, durante un servizio di controllo economico del territorio, hanno controllato, presso il mercato rionale della città federiciana, un commerciante intento a vendere giocattoli, che a seguito di specifico esame tecnico si sono rivelati privi di marchiatura CE e contraffatti.

Nella flagranza del reato, i finanzieri hanno effettuato una perquisizione presso il locale utilizzato dal commerciante come magazzino, rinvenendo circa 200 giocattoli illegali e ben 7.000 prodotti pirotecnici detenuti senza alcuna licenza e in assenza delle prescrizioni di legge. Tutta la merce illegale e detenuta senza autorizzazione è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, a cui è stato tra l’altro denunciato a piede libero il commerciante.

Il costante controllo economico del territorio attuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia dimostra l’alto livello di attenzione verso ogni forma insidiosa di illecito economico, atteso che il commercio di prodotti contraffatti e/o non sicuri per la salute, anche in ragione del basso prezzo a cui vengono offerti, danneggia il mercato legale, sottrae opportunità economiche e lavoro alle imprese che rispettano le regole e mette in pericolo la salute dei consumatori.