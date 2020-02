SAN SEVERO – CORONAVIRUS, NEGATIVO IL CASO DI IERI SERA IN OSPEDALE!!!

Il caso sospetto di Coronavirus registrato ieri sera presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Severo è risultato negativo.

Lo comunica il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, a seguito del risultato definitivo degli esami di rito effettuati a Bari. Per gestire l’emergenza, la ASl ha riunito da ieri pomeriggio, in seduta permanente, il Comitato di Crisi Aziendale e il Gruppo Operativo per la prevenzione e la sorveglianza dell’infezione da Coronavirus. Il Gruppo, coordinato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario, ha adottato i provvedimenti e le procedure operative stabilite nelle scorse settimane e che, a breve, saranno diffuse. Tali procedure tengono conto di quanto riportato nelle direttive ministeriali e regionali.“

Fonte Foggia today