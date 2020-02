SAN SEVERO – Coronavirus, tampone su un paziente in ospedale: stamattina i risultati

Una polmonite, sarebbe questa la diagnosi sul paziente che ieri sera si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo e al quale è stato applicato il tampone faringeo, ovvero prelevato un campione di muco e saliva dalla mucosa della faringe posteriore, attraverso un bastoncino cotonato, immerso in un gel, inserito in un apposito contenitore e conservato a +4°. Il campione è stato spedito ad un laboratorio di virologia specializzato.

Nelle prossime ore si saprà l’esito dell’esame che permette di controllare i contatti delle persone con diagnosi di Covid-19

In via del tutto cautelativa il personale medico entrato in contatto con il paziente è stato posto in quarantena provvisoria mentre è stato interdetto ed isolato l’accesso degli ambienti in cui ha stazionato il soggetto.

