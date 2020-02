SCHERMA – IL SANSEVERESE NARDELLA ED IL FOGGIANO MASTRULLO MEDAGLIE D’ARGENTO AI CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI POREC!

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI POREC2020,

MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA SCIABOLA A SQUADRE UNDER17

PER I PUGLIESI EMANUELE NARDELLA E MARCO MASTRULLO

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI POREC2020 – L’ultima giornata del programma under17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso a Porec in Croazia vede i due pugliesi Emanuele Nardella e Marco Mastrullo, entrambi tesserati per il Circolo Schermistico Dauno, conquistare la medaglia d’argento nella gara di sciabola maschile a squadre.

Il team azzurro, formato da Emanuele Nardella, Marco Mastrullo, Edoardo Cantini e Leonardo Tocci, ha iniziato il suo percorso battendo la Turchia per 45-23 negli ottavi, poi la Spagna per 45-37 nei quarti e la Germania ancora per 45-37. In finale invece ha avuto la meglio la Francia col punteggio di 45-41.

Saldo positivo per Emanuele Nardella in tutte e quattro le sfide: il bicampione continentale di Foggia2019 ha fatto segnare un largo +11 contro la Turchia e poi un +2 per ognuno dei tre turni successivi; bene anche Marco Mastrullo: +5 con la Turchia, +7 sia con la Spagna che con la Germania.

Al termine dell’assalto Nardella stila un bilancio del suo Europeo: “È stata un’esperienza tosta, anche perché in quanto detentore del titolo ero considerato l’uomo da battere: nell’individuale forse si poteva fare di più anche se sono uscito solo all’ultima stoccata per mano del tedesco Heathcock che poi avrebbe vinto il titolo. Sono esperienze che comunque fanno parte di un percorso di crescita. Nella gara a squadre è emersa tutta la forza e la compattezza del nostro gruppo e siamo stati bravi a sostenerci l’un l’altro. Peccato per la finale, combattuta ma che ci ha visto soccombere per quattro stoccate: un argento però non si butta mai via, ora guardiamo già ai prossimi obiettivi come il Mondiale di Salt Lake City in aprile”.

Gli fa eco Marco Mastrullo, protagonista nella prova a squadre: “Sin dai primi allenamenti ci siamo resi conto di essere tutti molto concentrati e grintosi, sapevamo di poter fare una buona gara anche se sostenere la pressione di essere i campioni in carica non è mai semplice. A fare la differenza è stata l’unione fra di noi che ci ha permesso di risollevarci nei momenti difficili come l’inizio della semifinale con i tedeschi. Purtroppo le tre ore di pausa prima della finale ci hanno penalizzato, forse se fossimo tornati in pedana prima il risultato finale sarebbe stato diverso: la Francia si è dimostrata più cinica di noi ma la nostra rimane un’esperienza straordinaria che è non solo il culmine del percorso iniziato a settembre ma è anche il punto di partenza verso i prossimi traguardi. Per me è stata una settimana quasi perfetta: ci è mancato solo l’ultimo passo”.

L’Italia chiude la prima parte della manifestazione, dedicata ai Cadetti, con otto medaglie di cui tre d’oro, quattro d’argento ed una di bronzo: ora, fino a lunedì 2 marzo, spazio agli under 20.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI PARENZO2020 – SCIABOLA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Parenzo, 26 febbraio 2020

Finale

Francia b. ITALIA 45-41

Finale 3°-4° posto

Russia b. Germania 45-35

Semifinali

ITALIA b. Germania 45-37

Francia b. Russia 45-34

Quarti

ITALIA b. Spagna 45-37

Germania b. Bulgaria 45-23

Francia b. Bielorussia 45-25

Russia b. Romania 45-36

Tabellone dei 16

ITALIA b. Turchia 45-23

Classifica (18): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Russia 4. Germania, 5. Spagna, 6. Bielorussia, 7. Romania, 8. Bulgaria.

ITALIA: Emanuele Nardella, Marco Mastrullo, Edoardo Cantini, Leonardo Tocci.