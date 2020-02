MONTI DAUNI – UNO STRAORDINARIO SUCCESSO IL CARNEVALE DEI TRE CASALI!

Si è conclusa martedì 25 febbraio la seconda edizione del Carnevale dei Tre Casali. Anche quest’anno, importante è stata la risposta nei tre giorni di festa da parte dei cittadini dei comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia a conferma, ancora una volta, dell’intento di voler unire sempre più le forze per perseguire l’obiettivo di unione dei Tre Casali. “L’impegno profuso in questi due mesi – afferma Luigi Beccia, presidente della Pro Loco di Castelnuovo – è stato ampiamente ripagato grazie soprattutto alla piena collaborazione, sia fisica che economica, da parte delle tre Pro Loco, dell’associazione culturale ‘Tallandishat’ di Casalvecchio e delle tre amministrazioni comunali. Abbiamo già in cantiere un grosso progetto per il prossimo anno che coinvolgerà anche le scuole, al fine di differenziare il nostro carnevale con qualcosa di unico e originale”. Parole condivise anche da Giancarlo Maddalena, presidente della Pro Loco di Casalnuovo, e Maria Spinelli, presidente dell’associazione culturale ‘Tallandishat’: “E’ stato un grande successo – commentano – raggiunto grazie all’aiuto anche di tanti ragazzi volontari. Questo testimonia sempre più la coesione tra i Tre Casali e la sicura collaborazione per gli eventi futuri”.