SAN SEVERO – CORONAVIRUS: DOMENICA 1 MARZO DUE GAZEBO INFORMATIVI IN CORSO GARIBALDI E PIAZZA INCORONAZIONE

CORONAVIRUS: DOMENICA 1 MARZO DUE GAZEBO INFORMATIVI IN CORSO GARIBALDI E PIAZZA INCORONAZIONE

Una giornata informativa sul nuovo CORONAVIRUS: domenica 1 marzo 2020 sono previsti due GAZEBO INFORMATIVI in Piazza Incoronazione e Corso Garibaldi, tradizionali luoghi di aggregazione e passeggio domenicali con alta affluenza di cittadini.

Con riferimento alla circolare della Regione Puglia (a firma del Governatore Emiliano, contenente ULTERIORI MISURE PER LA PREVEZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 2019. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA con cui si invitano le Pubbliche Amministrazioni a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie emanate dal Ministero della Salute) il Comune di San Severo, il Radio Club San Severo, in coordinamento con la Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo Torremaggiore, con la ASL territoriale, la Consulta delle Associazioni avviano una serie di giornate informative sulla questione “Nuovo COVID 19”.

Nel corso della giornata gli operatori svolgeranno attività di informazione seguendo le direttive dettate dal Ministero della Salute, al fine di contrastare la diffusione dell’attuale COVID 19 e comunque di tutti i virus che attaccano l’uomo tramite i gesti quotidiani. Sarà anche diffuso materiale informativo alla cittadinanza.

SAN SEVERO, 28 febbraio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo