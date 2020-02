FOGGIA – E’ GIOVANISSIMA, E’ APPENA 14ENNE, MA ABUSA DI SOSTANZE ALCOLICHE E RISCHIA DI DI FINIRE IN COMA ETILICO! SALVATA DALLA POLIZIA!

Una giovane ragazza di 14 anni perde conoscenza a causa di un eccessivo uso di sostanze alcoliche. Interviene un’ambulanza che la trasporta in Ospedale ove arriva quasi in stato di coma etilico.

Intorno alle 22 di venerdì sera, un equipaggio della Squadra Volante viene inviato dalla sala operativa al Pronto Soccorso del locale Policlinico Universitario ove era stata segnalata la presenza di una giovane ragazza quattordicenne che era stata trasportata da un’ambulanza del 118 per abuso di sostanze alcoliche. I Poliziotti hanno appreso dal personale sanitario che la giovane era stata soccorsa, poco prima, in quanto trovata in stato di incoscienza nei pressi di un bar di via Monfalcone.

Per fortuna le condizioni della giovane, giunta in ospedale, in uno stato di quasi coma etilico, sono migliorate subito dopo grazie alle cure mediche ricevute. Quando la quattordicenne ha ripreso conoscenza ha riferito di avere assunto durante la serata diverse bevande alcoliche ed in particolare, vino e birra che le hanno procurato un grave stato di malessere sino al punto di perdere i sensi.

Gli Agenti hanno raccolto altre informazioni e testimonianze e stanno sviluppando un’attività investigativa volta a verificare eventuali responsabilità di terze persone su quanto accaduto alla quattordicenne.

Nel frattempo è stato rintracciato il padre della ragazza che, ignaro dell’accaduto, si è recato in ospedale. La giovane è stata affidata al genitore il quale è stato redarguito ad esercitare una maggiore sorveglianza sulla propria figlia.