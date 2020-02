SAN SEVERO – IL 5 MARZO LA GIORNATA MONDIALE DELL’EPILESSIA

In occasione della giornata Mondiale dell’Epilessia, Giovanni Danese con la

collaborazione del consigliere comunale Enrico Pennacchio e la Presidente commissione socio sanitaria Dr.ssa Alessandra Spada del Comune di San Severo, con il patrocinio del Comune di San Severo, organizzano con il personale medico e paramedico del centro Policlinico Ospedale Riuniti – Reparto Neurologia di Foggia, informa una nota – diretto dal Dott. Giuseppe D’Orsi è riconosciuto dalla LICE (Lega Italiana contro epilessia), la società scientifica che in Italia riunisce i medici di branca neurologica che si occupano di epilessia e accreditato per le Epilessie Rare nella rete regionale pugliese.

L’Incontro si terrà il 5 marzo p.v. ore 17,30 a San Severo presso il Museo Alto Tavoliere.

L’incontro sarà rivolto ai pazienti e alla popolazione. L’epilessia – viene rilevato è una malattia neurologica che coinvolge mezzo milione di persone in Italia di cui almeno 25000 in Puglia. Anche quest’anno la Struttura complessa di Neurologia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Carlo Avolio e il dipartimento Neuroscienza diretto dal Dott. Ciro Mundi sono attivamente impegnati in una serie di iniziative volte a divulgare una corretta informazione e a contrastare pregiudizi e discriminazione per i pazienti con epilessia.

(Giovanni Danese)