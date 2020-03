ASCOLI SATRIANO – Coronavirus, Asl conferma quarantena per 17 PERSONE. Il contagiato proveniente da Soresina

In riferimento alle ordinanze sindacali emanate dal sindaco di Ascoli Satriano l’Asl di Foggia precisa la situazione attuale.

“Attualmente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL Foggia sta ricostruendo la catena dei contatti avuti dal paziente di Soresina – spiegano in una nota -, risultato positivo ai test per coronavirus che, dal 21 al 24 febbraio, è stato in visita da parenti ad Ascoli Satriano”

“La positività del paziente di Soresina è stata ufficialmente comunicata ieri pomeriggio dall’Ospedale di Cremona al S.I.S.P. della ASL che si è immediatamente attivato.

Il Servizio, per ogni singola persona, man mano che si ricostruisce la catena del contagio, sta affiancando il sindaco e i medici di medicina generale nella emissione dell’ordinanza per l’isolamento fiduciario. Contemporaneamente, il Servizio è in contatto con le persone in isolamento per la sorveglianza attiva”.

“Nel disporre l’isolamento, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica sta applicando quanto previsto dalle direttive.