CALCIO ECCELLENZA – OGGI SAN SEVERO – FORTIS ALTAMURA

ECCELLENZA PUGLIA FADI 2019/2020 – 25^ giornata

Domenica 1 marzo 2020 – ore 15:00

SAN SEVERO – FORTIS ALTAMURA

Prezzo unico per donne e uomini €. 5,00

Ingresso libero per minori fino a 18 anni non compiuti.

Saranno concessi solo accrediti obbligatori: uno per ogni calciatore convocato, Tessere CONI, FIGC, AIA, Stampa. Sono sospesi tutti gli accrediti di cortesia. Obiettivo é superare il record (!) stagionale di 32 biglietti venduti per ogni partita casalinga. InfoPrevendita: 348.0542850