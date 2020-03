SAN SEVERO – NASCE SAN  SEVERO  CITTÀ.  IL NUOVISSIMO  PORTALE CITTADINO!

SAN SEVERO CITTÀ. IL NUOVISSIMO PORTALE CITTADINO

Si chiama SAN SEVERO CITTÀ il nuovo portale dedicato interamente alla Cittadinanza, il cui sito www.sanseverocitta.it è collegato a tutti i canali social: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e YouTube.

Un Portale per PROMUOVERE E VIVERE IL TEMPO e dove poter segnalare, sia da postazione fissa che da mobile, tutti i vari tipi di eventi ed appuntamenti, come quelli: Culturali, Sportivi, Turistici, Folkloristici, Musicali ed Enogastronomici della Città di San Severo.

Ma anche un luogo di “Incontro” tra il Cittadino e l’Amministrazione Comunale, dove oltre a “poter richiedere e ricevere Informazioni”, sarà possibile “Segnalare i Disservizi”.

Un importante anello di congiunzione con l’Autorità Amministrativa, in cui il Cittadino da Protagonista potrà “Agire ed Interagire” mediante la fonte comunicativa.

Ed infatti, attraverso il portale, si riceveranno anche tutte le news ufficiali del Comune di San Severo, tramite Comunicati Stampa pubblicati sul web e postati sui vari canali social ed ancora sarà possibile visionare tutte le dirette streaming dei vari eventi pubblici.

Il portale “San Severo Città” fa parte del Progetto di Comunicazione approvato dall’Amministrazione ed è gestito dall’ADV SOCIAL srls.

È possibile iscriversi alla news letter inviando email a info@sanseverocitta.it e alle liste brodkast di whatsapp al numero 3920906135.

Il portale sarà online da domenica 1 marzo 2020.

Una bella opportunità dunque per tutti i Cittadini che potranno navigare in un portale che altro non sarà… che un grande “contenitore di belle notizie”.