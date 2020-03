SAN SEVERO – Trailer Festa del Soccorso 2020 – invito alla cittadinanza

Trailer Festa del Soccorso 2020 – invito alla cittadinanza.

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS del Soccorso, che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio, l’Associazione Tradizione Fujente, in collaborazione con www.sanseveroweb.it – la Piazza più grande della tua città – ed Hurakan Production, hanno intenzione di realizzare un trailer dimostrativo e divulgativo, coi video delle passate edizioni, realizzati da tutti. Infatti, ritenendo la Festa del Soccorso la festa di tutti, si ritiene opportuno che tutti si adoperino per la sua ottima riuscita.

Il breve video servirà per divulgare le date dell’evento e, unitamente alle immagini più belle e caratteristiche che si riceveranno, a mostrare tutto quanto è Festa del Soccorso. Una volta realizzato, verrà divulgato in rete attraverso il web ed i social-media affinché raggiunga quante più persone possibili al fine di invitarle in città per prendere parte ai solenni e patronali festeggiamenti, così da incentivare il “turismo religioso-folcloristico” e dare, quindi, un importante e consistente risvolto economico alla città di San Severo.

Per trasmettere i video basterà caricarli sulla piattaforma wetransfer.com ed inserire la mail dell’Associazione – tradizione.fujente@gmail.com . Tra tutti i video arrivati in segreteria, verranno selezionati quelli idonei al progetto, mentre gli altri potranno servire per altre iniziative future che

l’Associazione ha già in programma.

L’Associazione Tradizione Fujente, in merito ai festeggiamenti patronali di maggio, ha in serbo numerosi eventi che si svolgeranno durante tutta la festa e riguarderanno non solo “i Fujenti” ma anche bambini, giovani ed adulti. Inoltre, e non meno importante, ci saranno anche eventi sociali eludici perché ciò che è storia della città debba essere salvaguardata e tramandata e soprattutto fatta

vivere a tutti.

San Severo, (FG) 01.03.2020