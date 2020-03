CASALVECCHIO DI PUGLIA – CARNEVALE IN CASA CICCILLO CINCILLONE CONQUISTA CASALVECCHIO 

La commedia dialettale di Franco Vasti, messa in scena dai ragazzi di terza media, ottiene un gran successo di pubblico.

Visto che siamo i tuttologi del web, come direbbe Gabbiani, mi piace oggi spendere due parole per questo bellissimo gruppo di ragazzi, che ieri ci ha regalato una serata piacevolissima.

E.. delle cose belle è bello parlarne!

Bravi, bravi tutti!

Siete una bella realtà, un esempio positivo per i vostri coetanei, una risposta forte per chi non ha più fiducia nei giovani, uno spaccato di società che ci ricorda che nonostante le difficoltà, tutto è possibile.

I COMPLIMENTI più grandi, con profonda e sincera ammirazione, vanno a Francesco Vasti e al suo amore per il teatro, che ha trovato espressione in una commedia divertente, verosimile e coinvolgente accompagnato da una squadra fortissima, Concettina Tosches, Ilaria Sanguinetti e i meravigliosi ragazzi della 3° media di Casalvecchio.

Bravi tutti!!!

Parliamone… Perché delle cose belle è bello parlarne.