CERIGNOLA – Rapina a mano armata: derubato il parroco del Duomo! Ad agire due uomini

Rapina a mano armata a Cerignola. Questa volta la vittima è il parroco del Duomo al quale è stato portato via il borsello nei pressi della canonica. Due uomini a volto scoperto avrebbero raggiunto il prete, che in quel momento era in compagnia di un’altra persona, e si sarebbero fatti consegnare il denaro.

La rapina è avvenuta alle 19 circa di ieri, a ridosso dell’ingresso in canonica. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno già provveduto al recupero dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

fonte l’immediato