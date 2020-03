SAN SEVERO – PUBBLICATO IL BANDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI. PRESTO L’AVVIO DEI LAVORI

PUBBLICATO IL BANDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI. PRESTO L’AVVIO DEI LAVORI

Il Comune di San Severo – Assessorato alle Opere Pubbliche comunica che, con determinazione dirigenziale a firma del Responsabile della S.U.A. ing. Giuseppe Cela, la stazione appaltante della Provincia di Foggia ha dato avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POST INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA VIA D’ORSI PLESSO VIA DON MINZONI”, ex Casa della Madre del Bambino.

L’Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo è di € 412.050,03 con il criterio dell’offerta a massimo ribasso.

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con beneficiario il Comune di San Severo, per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 20 marzo 2020 alle ore 10:30, presso apposita Sala di Palazzo Dogana in Foggia, alla Piazza XX Settembre, 20.

Responsabile del procedimento: Geom. Raffaele Nardelli del Comune di San Severo.

La pubblicazione completa del bando di gara è consultabile sul sito ufficiale del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it

SAN SEVERO, 2 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo