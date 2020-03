CAPITANATA – Missione in Australia per conquistare nuovi segmenti di mercato turistico. Ecco la riposta al coronavirus di Fdg Viaggi e Turismo!

Missione in Australia per conquistare nuovi segmenti di mercato turistico

Ecco la riposta al “coronavirus di Fdg Viaggi e Turismo, 12 giorni di incontri B2B

con tour operator, agenzie viaggio e comunità pugliese

In Australia per creare nuove frontiere per il turismo emozionale sul Gargano e imprimere una inversione di marcia alle paure e ai numeri in fuga delle ultime settimane causa coronavirus. E’ il progetto Australia Tour di FDG Viaggi e Turismo di Ferrovie del Gargano, nato da un’idea di Luciano Castelluccia, storico direttore artistico del Carpino Folk Festival, manifestazione per il recupero e la valorizzazione della musica popolare della Puglia, da sempre impegnato nel ricostruire il tessuto della memoria comunitaria e nel valorizzare il patrimonio culturale garganico attraverso la ricerca, la musica, l’enogastronomia e l’aggregazione sociale. Trasferta organizzata in collaborazione con Metano’s, Like Guida Enogastronomica (media partner) e CDP Service (logistica).

Un nuovo modo di “vedere” e concepire l’offerta turistica sulla “montagna del sole”, sulle Isole Tremiti e sui Monti Dauni attraverso il Tavoliere alla luce delle nuove esigenze del turismo slow e ambientale. Domande che FDG Viaggi e Turismo ha plasmato in offerte confezionate per le nuove esigenze del turista/viaggiatore/camminatore. Obiettivo della Missione Australia sarà quello di intercettare flussi di turisti emozionali che dall’Australia (a Melbourne e dintorni dove vivono circa 30.000 persone originarie di San Marco in Lamis) intendono raggiungere i luoghi dei loro avi e parenti.

Dal 2011 Castelluccia concepisce, scrive e mette in scena uno spettacolo musicale, teatrale e gastronomico dal titolo “L’Acquasala salverà il mondo” una performance multisensoriale alla scoperta delle tipicità enogastronomiche della Puglia Garganica. In primo piano, le materie prime come pane, olio extravergine d’oliva, verdure selvatiche e caciocavallo, che accompagnano i partecipanti lungo un suggestivo percorso mistico, a partire dal Gargano, con le sue strade sterrate, i suoi campanacci, i muggiti delle vacche podoliche, i belati delle capre, e il suo profondo senso di appartenenza alla terra d’origine dei suoi pastori. Con più di 100 spettacoli all’attivo in giro per tutte le maggiori città Italiane: Torino, Milano, Bologna, Perugia, Urbino, Roma, Napoli, Pescara, con uscite anche estere come quelle dello scorso maggio 2018 a Berlino, Francoforte, Stoccarda e Londra, la Performance consegue un discreto successo sia dal punto di vista della partecipazione del pubblico ma soprattutto quello della promozione, suscitando la curiosità della stampa locale e Nazionale. In collaborazione con la Federazione Pugliese d’Australia, da circa dieci anni, viene condiviso un progetto di “avvicinamento” tra la grande comunità Pugliese residente in Australia e la Puglia creando così dei “corridoi emozionali” ed “esperienziali”.

La programmazione, infatti, vedrà una serie di incontri con i più importanti “Social Club Pugliesi” di Melbourne, centri di ritrovo e di aggregazione sociale, fondamentali per le comunità pugliesi. Gli incontri saranno strutturati in tre fasi, avendo un contatto diretto con i partecipanti, pugliesi da tre generazioni, a loro sarà mostrato un video promozionale che, emozionalmente, ripercorre le bellezze del territorio. Nella seconda fase saranno illustrate e spiegate delle proposte di viaggio in Puglia ideate e curate dalla FDG Agenzia di Viaggi e Turismo di Ferrovie del Gargano. Nella terza fase ci sarà il momento conviviale con un aperitivo garganico/pugliese il tutto sotto forma di “Cooking show esperienziale” dove gli stessi partecipanti potranno interagire alla preparazione di piatti della tradizione garganico/pugliese con il fondamentale supporto delle aziende Cantine D’Alfonso del Sordo di San Severo, Di Nunzio Legumi di San Paolo Civitate, Biorussi di Carpino, Lake Café di Lesina e Consorzio di tutela Arancia del Gargano IGP e Limone del Gargano IGP di Rodi Garganico. Nel roster dei partner anche l’Istituto superiore “Federico II” di Apricena.

Altre partnership invece saranno strette con l’agenzia viaggi della comunità Italiana di Melbourne: sarà siglato un protocollo d’intesa che sarà presentato durante il Taranta Festival in programma a Melbourne dal 11 al 15 marzo 2020. Previsti anche incontri con il presidente e tutti i soci del “Puglia Club Australia” dove saranno illustrati i pacchetti di viaggio studiati su misura.