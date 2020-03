FOGGIA: CONTROLLI AMMINISTRATIVI A TAPPETO NEI CIRCOLI PRIVATI E SALE GIOCHI

Nel corso della settimana appena trascorsa, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, hanno effettuato numerosi controlli amministrativi alle sale giochi ed ai circoli privati presenti in città, sia in centro che nelle periferie.

In particolare è stato controllato un centro scommesse in Via Manfredi, ove venivano identificati sette avventori, di cui cinque con precedenti penali.

Altro controllo veniva effettuato alla sala giochi di Via F. Crispi, ove all’interno venivano identificati 4 avventori di cui uno con precedenti di polizia.

Controllato anche un circolo in Via Nicola Parisi, ove venivano identificate le persone presenti sia all’interno della sala che all’esterno, per un totale di nove persone, di cui sette risultavano con precedenti di polizia.

Altro controllo veniva effettuato ad un circolo di Viale Kennedy ove su 17 persone identificate, sette risultavano con precedenti di polizia.

Anche in Via San Severo gli Agenti effettuavano un intervento, per verificare le persone presenti. All’interno venivano identificate cinque persone, di cui una con precedenti penali.

Altri controlli venivano svolti in un circolo di Via Oberty, a due salette site in Via Lucera e in Via C. Marchesi.

Tutti gli esiti dei controlli sono al vaglio della Polizia Amministrativa per le determinazioni di competenza.