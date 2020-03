MARGHERITA DI SAVOIA – LE SALINE E LA ZONA UMIDA NEGLI ITINERARI PIU’ BELLI PER I CROCIERISTI: PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE E AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE

Lunedì 2 marzo è stato sottoscritto a Bari il protocollo d’intesa tra il Comune di Margherita di Savoia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: l’atto, adottato in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 19 febbraio 2020, sancisce i termini dell’accordo di cooperazione tra i due Enti finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle mete e delle destinazioni crocieristiche attraverso azioni e strumenti condivisi.

L’accordo, a titolo non oneroso e di durata biennale, prevede l’impegno comune tra le parti a promuovere iniziative orientate a favorire la crescita economica del territorio e ad intercettare il flusso di visitatori e crocieristi che faranno scalo nei porti di riferimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (ossia Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli): è opportuno ricordare che in tali porti nell’arco del 2020 si prevedono circa 340 approdi crocieristici con una stima non inferiore a 800mila passeggeri in transito. Ma l’atto prevede anche un altro importantissimo passaggio, e cioè la presenza al “Seatrade Cruise Global” che si tiene annualmente al Convention Center di Miami in Florida (USA): la più grande vetrina al mondo dell’industria crocieristica che, per dare un’idea dei numeri che muove, nello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 13.000 operatori del settore, più di 80 compagnie ed oltre 750 espositori provenienti da più di 140 Nazioni.

«Il protocollo d’intesa che il Comune di Margherita di Savoia ha stipulato con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – dichiara il sindaco avv. Bernardo Lodispoto – rappresenta uno straordinario volano per la valorizzazione turistica del nostro territorio, inserendolo in un circuito privilegiato di valorizzazione delle mete turistiche della Puglia. Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei nostri confronti il Presidente dell’Autorità, Prof. Ugo Patroni Griffi, e voglio rivolgere un grande apprezzamento alla consigliera comunale Antonella Cusmai, che si è resa parte diligente nella realizzazione di questa iniziativa, per aver dimostrato quali risultati si possono ottenere quando c’è collaborazione tra maggioranza e minoranza nel reciproco rispetto dei ruoli. La stipula del protocollo apre interessanti prospettive per tutti gli operatori del comparto turistico di Margherita di Savoia e permetterà la presenza di uno stand interamente dedicato alla nostra cittadina in occasione del prestigioso summit mondiale delle crociere denominato “Seatrade Cruise Global” in programma a Miami, negli Stati Uniti, dal 20 al 23 aprile: in vista di questo importante evento l’assessore al turismo e alle attività produttive Grazia Galiotta ha già provveduto a convocare i rappresentanti delle Terme di Margherita di Savoia, dell’Atisale, degli stabilimenti balneari, delle associazioni che riuniscono strutture ricettive, alberghiere, bed & breakfast e della ristorazione, commercianti ed esercenti e gli operatori nel settore delle produzioni tipiche. Si tratta di una vetrina di eccezionale importanza che può offrire alla nostra cittadina e alle sue attrazioni turistiche una spinta straordinaria e una formidabile visibilità».

Commento entusiasta anche da parte del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi: «Faremo conoscere al mondo delle crociere la Salina più grande d’Europa con la sua Zona Umida di interesse internazionale. La nostra consolidata proposta turistica si arricchisce di un nuovo e prezioso gioiello, unico nel suo genere che vanta una storia millenaria: oltre ad essere una fonte inesauribile di produzione di sale marino, che si aggira in media intorno ai 30 milioni di metri cubi annui, il sito è anche noto per le virtù terapeutiche delle acque madri usate nelle cure termali. Promuovere il territorio, con tutti i suoi peculiari punti di forza, significa attrarre volumi di traffico crocieristico sempre più rilevanti».