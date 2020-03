SAN MARCO IN LAMIS – È di San Marco l’uomo deceduto “con Covid-19”. Il sindaco chiude tutte le scuole per oggi!

“A seguito del caso di Covid-19 registrato a San Marco in Lamis, il sindaco Michele Merla ha disposto, per oggi 4 marzo, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed ha rimandato ad altra data il mercato settimanale”. Con questa breve nota, il primo cittadino garganico ha disposto lo stop delle attività scolastiche e mercatali in paese.

È infatti di San Marco in Lamis il 75enne deceduto ieri in provincia di Foggia. Sull’anziano, già “con importanti patologie di base” – ha riferito la Regione Puglia –, è stata accertata la presenza di Covid-19. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 e decesso, allo stato non provato neanche dopo l’autopsia. Si attende l’analisi di campioni clinici ed esami autoptici. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti.

fonte l’immediato