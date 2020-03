SAN NICANDRO GARGANICO – EMERGENZA CORONAVIRUS – L’ASSESSORE BERARDI: “ADOTTARE TUTTE LE MISURE PRECAUZIONALI POSSIBILI”

SAN NICANDRO GARGANICO: L’ASSESSORE BERARDI SUL CORONAVIRUS

di: Gino Carnevale

La situazione nazionale che purtroppo il popolo italiano sta vivendo desta non poche preoccupazioni perchè il coronavirus si insinua ovunque e può colpire chiunque.

Ovvio che si invita alla calma e a seguire i protocolli che le ASL hanno diramato affinchè non si propaghi e non colpisca chi purtroppo potrebbe avere effetti devastanti.

La cosa che però non è chiara è il perchè alcune “testate” o siti web giornalistici rifiutano comunicati stampa da parte di chi fa parte di una amministrazione comunale come quella di San Nicandro Garganico e di chi veste anche i panni di segretario cittadino della LEGA per Salvini.

Sconcertante la linea che taluni seguono vietando un comunicato per fini precauzionali.

Nel frattempo pubblichiamo quanto ricevuto dall’assessore Antonio Berardi sempre in prima fila per combattere il degrado e per mettere a punto nuove strategie di sviluppo per il territorio sannicandrese.

“La segreteria locale della Lega, chiede a tutti i cittadini di restare sereni e non farsi prendere dal panico, per il caso di covid 19 che ha colpito un nostro concittadino. Intanto cercheremo in collaborazione con il Sindaco e con tutte le forze politiche, di adottare tutte le precauzioni possibili, affinché si contenga il contagio. In ultimo chiediamo che ci sia da parte di ognuno di noi buon senso, se avvertiamo dei sintomi influenzali evitiamo di metterci a stretto contatto con anziani che hanno patologie importanti, se fosse necessario farlo, usiamo mascherine e guanti per salvaguardare la loro incolumità.

Segretario Antonio Berardi .