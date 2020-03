SAN NICANDRO-TORREMAGGIORE-SAN GIOVANNI ROTONDO – Emergenza Coronavirus, disposta chiusura delle scuole e sanificazione!

Coronavirus, disposta chiusura delle scuole e sanificazione a San Nicandro, San Giovanni e Torremaggiore

A San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, che ha disposto “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni 4 e 5 marzo 2020, salvo eventuali proroghe, e il rinvio a data da destinarsi del mercato bimensile previsto per il prossimo 6 marzo 2020“. Nel comune sarebbe emerso già un caso positivo di Coronavirus.

A San Giovani Rotondo, il sindaco Michele Crisetti ha ordinato “la sanificazione dei plessi scolastici pubblici e privati sul territorio comunale”, disponendo la chiusura degli istituti interessati per i giorni 5 – 6 e 7 marzo. Questa mattina, nel centro garganico, attività di bonifica e sanificazione anche nel pronto soccorso dell’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, dopo il caso acclarato di un paziente positivo al Covid19.

Chiusura per sanificazione, nei giorni 5-6-7 marzo, anche al Centro socio-educativo diurno Iqbal, del Centro polivalente diurno Angolo di Flò, del centro comunale diurno per anziani e del Civico Liceo Musicale ‘Rossi’ a Torremaggiore. Negli stessi giorni, il sindaco Emilio Di Pumpo ha ordinato anche la chiusura di tutte le scuole – pubbliche, private e paritarie – per permettere attività di sanificazione straordinaria degli ambienti.

fonte foggia today