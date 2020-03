SAN SEVERO – EMERGENZA CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI DEL VESCOVO MONS. CHECCHINATO PER TUTTA LA DIOCESI

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, riguardanti le norme

prudenziali da seguire per affrontare adeguatamente l’emergenza Covid-19 e del Comunicato Stampa della

Conferenza Episcopale Italiana del 5 marzo 2020, e della Nota della Conferenza Episcopale Pugliese del 5

marzo 2020, stabilisco che nella Diocesi di San Severo:

 siano sospese le attività di catechesi in ogni parrocchia fino al 3 Aprile;

 siano sospesi gli incontri diocesani, quelli organizzati dai singoli uffici di pastorale e quelli organizzati da associazioni, gruppi e movimenti fino al 3 Aprile;

Per quanto riguarda le attenzioni da avere in occasione delle celebrazioni:

 si eviti lo scambio della pace durante le celebrazioni eucaristiche;

 si riceva la Comunione sulla mano;

 si eviti di dare la comunione sotto le due specie;

 sia tolta l’acqua benedetta dalle acquasantiere presenti nelle chiese;

 si evitino, come in uso in molte delle nostre comunità parrocchiali le condoglianze, al termine dei

funerali, dei trigesimi e degli anniversari;

 non ci si accalchi all’uscita dell’aula liturgica alla fine delle celebrazioni;

 non si organizzino in questo periodo gite e pellegrinaggi di qualsiasi genere;

A tutti raccomando di essere scrupolosi nell’attenersi ai consigli che sono stati forniti dall’allegato n. 1 del

Decreto della Presidenza del Consiglio, ma soprattutto raccomando a tutti di non essere vittime del panico e

della paura irrazionale che è abbondantemente entrata anche nei nostri ambienti.

Con tutte le precauzioni del caso, non dimentichiamo di nutrirci del “farmaco” più certo che noi abbiamo,

l’Eucaristia e la preghiera: “la comunione al corpo [sangue] del tuo Figlio, protegga e conforti questo nostro

fratello, gli rechi sollievo nel corpo e nello spirito e sia per lui pegno sicuro di vita eterna”. Non avere la

possibilità di incontrarsi non significa non poter aprire il Vangelo, leggerlo e meditarlo, tirare fuori la corona

del Rosario e recitarlo con più devozione, permettere allo Spirito di illuminare il nostro cuore e spingerlo alla

conversione.

San Severo 5 marzo 2020

Il Vescovo