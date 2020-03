SAN SEVERO – Il Sindaco Miglio richiede un tavolo tecnico sulla situazione ambientale

Alla luce delle recenti notizie di stampa in ordine ad attività investigative che hanno messo in luce la presunta consumazione di reati ambientali in agro di San Severo Il Sindaco avv. Francesco Miglio ha chiesto al Prefetto di Foggia dott. Raffaele Grassi di convocare un tavolo tecnico con la partecipazione di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Arpa e Asl Fg per una attenta disamina della situazione e di eventuali attività di tutela della salute pubblica da adottare.

SAN SEVERO, 5 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo