BASKET SERIE A2 – La Allianz Pazienza riceve Piacenza dopo tanta attesa… ma gara a porte chiuse

Dispersa la pantera, tamponata per il momento (si spera) l’emergenza coronavirus e finito anche l’effetto magnetico dell’asse terrestre sulle scope, si torna finalmente a giocare a basket! È l’ultima giornata della Regular season: la Cestistica Città di San Severo riceve Piacenza diretta concorrente nella bagarre salvezza diretta /play-off. Certo un match atipico, a porte chiuse, e dunque privo di quel sesto uomo che da queste parti fa davvero la differenza. Ma tant’è, toccherà abituarsi visto che lo stop imposto dal decreto governativo durerà almeno fino ai primi di aprile.

Gara di difficile lettura, giacché gli ospiti vengono dall’epicentro della crisi-coronavirus e dunque hanno vissuto in prima persona la “zona-rossa” e le restrizioni. Ma il ritorno alla normalità potrebbe dar loro nuova linfa, senza dimenticare che l’Assigeco prima dello stop forzato, aveva sostituito Coach Ceccarelli con Martellossi, che avrà avuto modo di amalgamare i suoi alla propria filosofia di gioco. Inoltre un roster con Jazzmar Ferguson (22 punti di media-con un high stagionale di 50 punti-e 20 di valutazione) e Mike Hall (15 realizzazioni, 11 rimbalzi e 20 di valutazione ad allacciata di scarpe)se in giornata può far male a chiunque!

I Neri, che prima della sosta avevano l’inerzia dalla loro, dovranno ottimizzare questa rimonta cercando di girare la boa a quota 22 in attesa dei recuperi e del calendario della fase ad orologio. Alla banda di coach Lardo toccherà fare di necessità virtù, trovando dentro di sé gli stimoli giusti per battere Piacenza e superarla momentaneamente (ricordiamo che gli ospiti hanno una gara in meno da recuperarsi mercoledì prossimo in casa con Forlì), ma siamo certi del valore dei nostri ragazzi e delle capacità gestionali del gruppo da parte del nostro staff tecnico! All’andata fini 78-75 (occhio dunque anche alla differenza canestri!) per i padroni di casa con ben 35 punti di Hall e 19 dell’ex Ogide oggi in maglia giallonera. Per San Severo 16 di Kennedy e 14 di Demps.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata Ad Angelo Caforio di Brindisi, Gianfranco Ciaglia di Caserta e Marco Marziali di Pisa. Diretta streaming come di consueto su LNP Pass.

Credits photo: Paola Ponti – UCC Assigeco Piacenza

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo