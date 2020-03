TORREMAGGIORE – EMERGENZA CORONAVIRUS, IL SINDACO DI PUMPO CONFERMA IL CASO DI POSITIVITÀ A TORREMAGGIORE!

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato a Torremaggiore. A confermarlo a l’Immediato è il sindaco, Emilio Di Pumpo.

I sintomi sarebbero comparsi qualche giorno fa (decimi di febbre), poi la decisione di effettuare il tampone, risultato positivo. Al momento non ci sono informazioni su contatti e spostamenti del nuovo caso in Capitanata e non è chiaro come abbia contratto il virus.

Il sindaco, d’intesa con le autorità sanitarie, sta ricostruendo gli ultimi giorni per adottare eventuali provvedimenti adeguati al contenimento del possibile contagio. Le informazioni saranno decisive per comprendere se bisognerà mettere in quarantena altre persone.

Fonte l’immediato