VIESTE – L’ASSESSORE REG. PIEMONTESE E IL SINDACO NOBILETTI PER L’AVVIO DEI LAVORI DELLA COMMUNITY LIBRARY

VIESTE, L’ASSESSORE REGIONALE RAFFAELE PIEMONTESE E IL SINDACO GIUSEPPE NOBILETTI PER L’AVVIO DEI LAVORI DELLA COMMUNITY LIBRARY

Si terrà domani, venerdì 6 marzo, alle ore 11,30 presso i locali dell’ex Convento annesso alla Chiesa di San Francesco, alla presenza, dell’assessore regionale Raffaele Piemontese e del Sindaco Giuseppe Nobiletti, l’inizio dei lavori per la realizzazione della Community Library, la biblioteca di Comunità.

“Si tratta di una grande opportunità per Vieste – ha affermato il sindaco – che mette in moto la realizzazione di uno straordinario intervento culturale per il quale la nostra città beneficerà del finanziamento di 1 milione e 324mila euro circa da parte della Regione Puglia”.

Il programma prevede che i lavori abbiano la durata di un anno con collaudo finale entro i successivi due mesi. La moderna biblioteca, dotata delle più sofisticate tecnologie in materia, sarà ben inserita nell’ex convento di San Francesco, nella parte del piano terra, ove un tempo vi era il carcere mandamentale.

Prende forma e sostanza, dunque, il più ambizioso investimento culturale degli ultimi anni, per la diffusione dei saperi e della conoscenza a disposizione della comunità viestana.