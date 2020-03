SAN NICANDRO GARGANICO: LA LEGA VICINA AL SEGRETARIO DEL PD ZINGARETTI

di: Gino Carnevale

Il clima infuocato che la politica italiana sta vivendo da diversi mesi ha posto nelle menti dei cittadini e soprattutto nei fan dei vari schieramenti politici aspetti che la politica non dovrebbe mai vivere. Come nel calcio o in altri sport esiste il fair play così dovremmo viverla nell’ambito della politica.

Ci può essere un avversario politico che la pensa in modo diverso ma non può e non deve esserci il nemico politico.

La nostra educazione ci porta ad avere un serio rispetto verso l’avversario che in questo momento il segretario del PD Zingaretti come da lui stesso dichiarato vive la brutta esperienza del coronavirus, un momento difficile per l’Italia e per tanti altri paesi del mondo.

La Segreteria Lega per Salvini di San Nicandro Garganico è vicina al segretario Zingaretti e ai tanti sfortun ati che hanno contratto questo fastidioso virus arrivato purtroppo anche dalle nostre parti e che continua a metter paura.

La politica deve essere confronto e collaborazione per il bene dell’Italia, così esordisce la segreteria locale che con i suoi numeri e i suoi interventi sul territorio ha sempre cercato di costruire un cammino intraprendente distaccandosi da qualunque pensiero e azione che potesse ledere un avversario politico.

La Lega locale segue quelle che sono le idee nazionali e le rafforza ancor di più nella sua città mettendo in primo piano la lealtà e il rispetto.

Siamo vicini al segretario nazionale del PD Zingaretti e ai tanti cittadini dice l’assessore Berardi che purtroppo continuano ad ammalarsi, nell’augurio sincero di una veloce e sana ripresa per poter meglio affrontare i tanti problemi che purtroppo la Nazione e la stessa San Nicandro Garganico vivono.

La politica è unione e a differenza dei tanti che hanno augurato il peggio al poliziotto della scorta del nostro segretario nazionale Matteo Salvini o addirittura la morte per lo stesso, noi reagiamo con i nostri valori, con il cuore e con la consapevolezza che siamo tutti figli di Dio e che egli ci proteggerà e ci darà la forza per rimettere in piedi la nostra Nazione e nel nostro piccolo anche la nostra San Nicandro Garganico.

Ai nostri concittadini che purtroppo sono risultati positivi al test del coronavirus e che oggi vivono questa paura e ai tanti che vivono nei paesi limitrofi, auguriamo di guarire e di far rispettare tutte le norme per non ammalarsi e non diffondere questo virus. Rispettare queste regole è di elevata importanza e dopo che tutto questo sarà finito potremo nuovamente programmare la nostra vita all’insegna del bene comune e della collaborazione politica e sociale.