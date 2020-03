SAN SEVERO – La Polizia Locale sequestra un veicolo carico di pneumatici pronti per essere illegalmente smaltiti

Sequestrato un veicolo carico di pneumatici fuori uso, pronti per essere smaltiti illegalmente – denunciato il conducente.

In data 06 Marzo 2020, gli Agenti del Comando di Polizia Locale di San Severo, a seguito di controlli ambientali nel territorio urbano, hanno eseguito un Sequestro Penale ai sensi dell’art.354 c.p.p. di un carico di pneumatici fuori uso.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di intercettare e fermare un veicolo Ape, carico di gomme usurate, per poi fermarlo prima che i rifiuti potessero essere smaltiti illegalmente.

Il conducente del veicolo, è stato denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria per attività illecita di raccolta e trasporto di rifiuti speciali senza formulario (F.I.R.) con il sequestro penale del veicolo e degli stessi pneumatici fuori uso ai sensi del D.Lgs n.152/2006.

Inoltre, sono in corso attività di indagine finalizzate a verificare la provenienza dei pneumatici.

L’operazione conferma lo svolgimento con costanza dei controlli in materia di rifiuti che sono in corso.

Difatti, nei primi due mesi del 2020, sono state elevate 29 contravvenzioni per abbandono incontrollato dei rifiuti effettuate tramite l’ispezione dei sacchetti, l’utilizzo delle foto trappole e dei sistemi di video sorveglianza.

– Comando Polizia Locale –