PUGLIA – GLI OSPEDALI PRIVATI PUGLIESI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GLI OSPEDALI PRIVATI PUGLIESI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

SALATTO: “PRONTI A METTERE IN RETE LE NOSTRE STRUTTURE PER DECONGESTIONARE GLI OSPEDALI PUBBLICI”

L’Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata, sede regionale della Puglia, vista la situazione di emergenza sanitaria generata dalla diffusione in Italia e in Puglia del cosiddetto “coronavirus”, comunica che la componente privata della sanità pugliese è pronta a mettere a disposizione del sistema sanitario le proprie strutture, adoperandosi per il pieno coinvolgimento di tutte le proprie risorse e professionalità, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali. Al fine di fornire un fattivo contributo per fronteggiare l’attuale momento critico e collaborare con il centro di crisi regionale, gli operatori della sanità privata si dichiarano pronti a porre in atto tutte quelle azioni che saranno ritenute utili ed efficaci per contrastare il propagarsi del virus e prestare le cure più efficaci ai nostri cittadini.

“Il contrasto a questo virus è un impegno proibitivo, dal quale nessun operatore sanitario può tirarsi indietro. Per questo motivo, come aziende facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale -dichiara il dottor Potito Salatto, presidente di Aiop Puglia– siamo disponibili a mettere in rete le nostre strutture per decongestionare gli ospedali pubblici e gestire pazienti, anche complessi. ”

