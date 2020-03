SAN SEVERO – I DETENUTI DEL CARCERE: “Una protesta pacifica percuotendo le inferriate per due volte al giorno ad oltranza”

“I detenuti della Casa Circondariale di San Severo, in pieno dissenso con le direttive del Governo di sospendere i colloqui con i familiari, ma con il senso di responsabilità che li contraddistingue, comunicano che effettueranno una protesta pacifica percuotendo le inferriate per due volte al giorno ad oltranza”. Questo il comunicato stampa giunto nella mail di redazione dal penitenziario sanseverese. Non sono previsti disordini come successo a Foggia.