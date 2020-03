SAN SEVERO – ATTENZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS, DA MERCOLEDI’ LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DEL COMUNE

Il Sindaco Miglio firma ordinanza contingibile ed urgente di chiusura degli uffici comunali con decorrenza 11 Marzo 2020 fino al 16 Marzo 2020 per interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione dei relativi locali.

Con propria ORDINANZA N. 69 in data odierna il Sindaco avv. Francesco Miglio ha disposto quanto segue:

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ;

il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.2.2020 n.6;

CONSIDERATO CHE

– allo stato attuale vengono segnalati casi di contagio da COVID-19 anche nel territorio della Regione Puglia e che in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto è necessario adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

– è quindi necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e sanificazione degli uffici comunali, a scopo cautelativo e precauzionale;

– i suddetti interventi sono finalizzati ad assicurare le condizioni di igiene ottimali al fine di prevenire la diffusione di contagi tra la popolazione;

RAVVISATA pertanto la necessità, per i conseguenti interventi, di dover disporre la chiusura di tutti gli uffici comunali presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 11 marzo 2020 e fino al 16 Marzo secondo il programma degli interventi di cui all’allegato 1;

VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

la chiusura degli uffici comunali, con decorrenza dal 11 marzo 2020 e fino al 16 Marzo 2020 come da programma degli interventi di cui allegato (All.1) per consentire l’effettuazione degli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro, consentendo l’accesso di personale comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.

ai Dirigenti comunali di garantire l’accesso alle strutture di competenza del personale della ditta incaricata per l’esecuzione degli interventi ed a fornire le necessarie direttive al personale.

DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente, la trasmissione della presente al Prefetto di Foggia, al Presidente del Tribunale di Foggia e all’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo, ai Dirigenti comunali, al Comandante della Polizia Locale nonché all’Addetto Stampa dell’ente per la massima diffusione e pubblicizzazione della presente.

A norma dell’art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Puglia o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199.

Il Sindaco f.to avv. Francesco Miglio



Si precisa che la Caserma della Polizia Locale è sempre aperta.

PROGRAMMA BONIFICA UFFICI COMUNALI

INIZIO ORE 7,00

SEDE

STANZE

ORA

GIORNO

COMUNE PIAZZA MUNICIPIO

43+4 corridoi

7:00

mercoledì 11 marzo

GIUDICE DI PACE

15 stanze

a seguire

mercoledì 11 marzo

COMUNE VIA MARTIRI DI CEFALONIA

Tutti i piani

30+6 corridoi

7:00

giovedì 12 marzo

SERVIZI SOCIALI

22+4 corridoi

a seguire

giovedì 12 marzo

UFFICI TRIBUTI

10+2 corridoi

7:00

venerdì 13 marzo

CASERMA VIGILI

12+1 corridoio

a seguire

venerdì 13 marzo

PLESSO LAVORI PUBBLICI

7+2 corridoi

a seguire

venerdì 13 marzo

MUSEO

a seguire

venerdì 13 marzo

UFF PIANO SOCIALE DI ZONA

5+1 corridoio

7:00

sabato 14 marzo

UFF AGRICOLTURA

4+1 corridoio

a seguire

sabato 14 marzo

CIMITERO+OBITORIO

5+1corridoio

obitorio

a seguire

sabato 14 marzo

PALASPORT

9 stanze

a seguire

sabato 14 marzo

OFFICINA MANUTENZIONE EX STABILE MAGISTRALE

2 stanze

a seguire

sabato 14 marzo

VILLA COMUNALE

2 stanze

7:00

lunedì 16 marzo

TEATRO

2+1corridoio

a seguire

lunedì 16 marzo

BIBLIOTECA

7+1 corridoio

a seguire

lunedì 16 marzo

SAN SEVERO, 10 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo